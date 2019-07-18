Появилось фото повестки о вызове в ГПУ экс-мэра Ирпеня (документ)
Скандально известного экс-мэра столичного пригорода Ирпеня Владимира Карплюка завтра вызывают в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий.
По данным источников УНИАН, повестка выписана для вручения подозрения Карплюку.
Владимира Карплюка вызвал процессуальный руководитель, но подробностей дела не сообщают, говорится в сюжете ТСН.
Сейчас в отношении Карплюка расследуется несколько производств, по которым даже вручено два подозрения. Первое в августе 2017 года выписали за нарушение правил безопасности во время выполнения строительных работ.
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Второе вручено в декабре того же года – следователи считали, что чиновник вместе с заместителями создал преступную организацию и незаконно завладел чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Карплюк якобы подделывал служебные документы и через подставные фирмы отмывал средства. В тому году генпрокурор Юрий Луценко назвал Ирпень "украинским Чикаго".
Как сообщалось, летом 2018 года Карплюк заявил о добровольном сложении с себя полномочий городского головы. "Своей главной задачей сейчас я вижу поддержку нашего региона на общегосударственном уровне. Моя следующая цель – участие в парламентской кампании за выдвижение своей кандидатуры в Верховную раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье", - заявил он.