Безсмертный назвал условие для политического урегулированию ситуации на Донбассе

По словам представителя Украины в политической подгруппе, позиция нашей страны – Минский процесс должен происходить на «встречных курсах».

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный отмечает, что политическое урегулирование на Донбассе возможно после прогресса в вопросах безопасности и социально-гуманитарной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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«С моей точки зрения, по всему блоку политических вопросов можно будет двигаться тогда, когда мы увидим серьезные сдвиги в вопросах безопасности, социальных, гуманитарных и экономических вопросах», - заявил он.

По словам Безсмертного, позиция Украины такова – то, что делается в Минском процессе, должно делаться на «встречных курсах».

«Нам сейчас очень важно сохранить позитивную динамику, и наша позиция, всей ТКГ – начинать работать прежде всего в вопросе социально-гуманитарной сферы. Это поддержка людей, возвращения военнопленных и другие вопросы. Тогда это даст возможность быстро и продуктивно решать вопросы безопасности. Это даст возможность росту доверия между сторонами, потому что она сегодня находится на минимальном уровне», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный рассказал, что вчера на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украина и 69 - подконтрольные России боевики.