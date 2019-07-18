Европарламент утвердил состав делегации сотрудничества с Украиной

Многие из 16-ти членов делегации - новички не только в ней, а и в самом Европарламенте.

В состав делегации нового Европарламента по ассоциации с Украиной, утвержденного в Страсбурге в среду, 17 июля, вошли 16 депутатов. Об этом передает Deutsche Welle. От Европейской народной партии (ЕНП) в делегацию вошли бывший президент Румынии Траян Бэсеску, Исавель Бенхумеа из Испании, Даниэль Буда из Румынии, латвийка Сандра Калниете и бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Социал-демократов в делегации двое: венгерка Клара Добрев и бывший премьер Польши Лешек Миллер. От либеральной фракции "Обновить Европу" Украиной заниматься будут литовец Пятрас Ауштрявичюс и словак Михал Шимечка. Читайте такжеУкраина рассчитывает на поддержку нового состава Европарламента в противодействии агрессии РФ Зеленые направили в делегацию чеха Микулаша Пексу и немку Виолу фон Крамон-Таубадель. Фракция Европейских консерваторов и реформистов - бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и немца Хельмута Гойкинга. От правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" в состав вошел француз Жан-Поль Гарро. А от фракции Левых - Анья Хазекамп из Нидерландов. Также в делегации есть внефракционный британец Натан Гилл. Названные евродепутаты следующие пять лет будут заниматься вопросами сотрудничества с Украиной. Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создают Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.

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