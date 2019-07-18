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Европарламент утвердил состав делегации сотрудничества с Украиной

04:08, 18 июля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом передает Deutsche Welle.

От Европейской народной партии (ЕНП) в делегацию вошли бывший президент Румынии Траян Бэсеску, Исавель Бенхумеа из Испании, Даниэль Буда из Румынии, латвийка Сандра Калниете и бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Социал-демократов в делегации двое: венгерка Клара Добрев и бывший премьер Польши Лешек Миллер.

От либеральной фракции "Обновить Европу" Украиной заниматься будут литовец Пятрас Ауштрявичюс и словак Михал Шимечка. 

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Зеленые направили в делегацию чеха Микулаша Пексу и немку Виолу фон Крамон-Таубадель.

Фракция Европейских консерваторов и реформистов - бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и немца Хельмута Гойкинга.

От правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" в состав вошел француз Жан-Поль Гарро.

А от фракции Левых - Анья Хазекамп из Нидерландов.

Также в делегации есть внефракционный британец Натан Гилл.

Названные евродепутаты следующие пять лет будут заниматься вопросами сотрудничества с Украиной. Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создают Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе. 

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Теги: #Украина#Европарламент