Гройсман захотел значительно уменьшить количество министерств
22:31, 14 июля 2019Политика
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Премьер-министр предлагает сократить количество министерств до 12-ти.
Гройсман заявил о намерении сократить количество министров / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает оптимизировать количество министерства в следующей каденции правительства и сократить их до 12-ти.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина», информирует Правительственный портал.
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«Максимум 12 членов правительства - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию», - сказал Гройсман.
Сейчас количество членов Кабинета министров составляет 25 должностных лиц - в том числе, глава правительства и шесть вице-премьер-министров.
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