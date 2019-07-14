Гройсман захотел значительно уменьшить количество министерств

Премьер-министр предлагает сократить количество министерств до 12-ти.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает оптимизировать количество министерства в следующей каденции правительства и сократить их до 12-ти.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина», информирует Правительственный портал.

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«Максимум 12 членов правительства - оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию», - сказал Гройсман.

Сейчас количество членов Кабинета министров составляет 25 должностных лиц - в том числе, глава правительства и шесть вице-премьер-министров.