"Ты - х**ло": украинский журналист вслед за грузинским обматерил Путина и анонсировал телемост Киев – Тбилиси (видео 18+)

Телемост между украинским "24 каналом" и грузинским "Рустави-2" запланирован на 12 июля в 19:00.

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Ведущий украинского "24 канала" Артем Овдиенко анонсировал телемост с грузинским "Рустави-2", на котором главной темой обсуждения станет противодействие российской агрессии.

Об этом журналист сообщил в видео, опубликованном на его странице в Facebook. "Неофициальная версия анонса телемоста "А вот нам таки действительно надо поговорить" между украинским "24-м каналом" (Киев) и грузинским "Рустави-2" (Тбилиси)", - говорится в его сообщении.

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"Грузинские коллеги с "Рустави-2" не дадут соврать. Путин, ты - х**ло. И чем раньше мы тебя увидим в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс еще окончательно не проел твой мозг, поясни мне, чего ты к нам лезешь? Чего тебе не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты все к нам лезешь и лезешь? К нам — в Украину, в Грузию, в Молдову?", — обратился украинский журналист к президенту РФ.

Овдиенко отметил, что России не стоит лезть в дела других стран, поскольку у нее самой хватает проблем - наводнения, пожары, авиакатастрофы.

"Потому что ты за 20 лет своего правления уже просрал все полимеры. Это не мы с грузинами должны напоминать, что ты х**ло, это твои россияне должны тебе такое говорить и уже скажут очень скоро", — заявил журналист.

Но, по его словам, пока граждане РФ не предпринимают никаких действия, чтобы остановить агрессию Путина, украинцам и грузинам следует посоветоваться, как защищаться от "сраного русского мира".

"Телемост между украинским "24 каналом" и грузинским "Рустави-2" уже в эту пятницу в 7 вечера по Киеву. Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, заверьте на работе у вашего парторга "Единой России" и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали", - заявил Овдиенко.

Ранее после скандала владелец канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что скандальный украино-российский телемост "Надо поговорить" состоится в пятницу, 12 июля, на российском ТВ.