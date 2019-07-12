Послы стран G7 раскритиковали инициативу Зеленского о люстрации

По мнению дипломатов стран «Большой семерки», нынешняя ситуация в Украине не сопоставима с той, которая имела место после Революции достоинства.

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) раскритиковали инициативу президента Украины Владимира Зеленского расширить люстрацию на президента и других высокопоставленных чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года.

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

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«Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления», - говорится в сообщении.

Послы стран G7 подчеркивают, что с 2014 года они имели возможности приветствовать прогресс в реформировании ряда важных отраслей.

«Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация в Украине не сопоставима с той, которая имела место после Революции достоинства», - подчеркнули дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о расширении люстрации на президента, министров, депутатов и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.

По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти. «Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, председателей Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Этот законопроект - только общественная оценка их деятельности», - заявил он.