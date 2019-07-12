Экс-представитель президента в АРК озвучил возможный сценарий деоккупации Крыма

По мнению экс-представителя президента в Крыму, вариант с постепенным ослаблением России и ее уходом из Крыма вполне реальный, "но здесь все равно должна быть большая военная составляющая".

Украинские войска все еще не готовы выполнять задачи по обороне страны, а сценарий возвращения Крыма пока даже не начинали реализовывать.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По его словам, сценарий возвращения оккупированного полуострова предусматривает несколько стадий.

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"Сценарий возвращения Крыма предусматривает несколько стадий. Мы сейчас даже не начали его реализовывать. Мы еще даже не остановили российскую агрессию. Пока идет сценарий использования Крыма как орудие агрессии против Украины. Российская стратегия не сломана, она наступает, а мы проводим совещания, жалуемся на это и разводим руками. У нас нет никакого плана действий. Основная задача на сегодня - не прямое военное противостояние с Российской Федерацией, упаси боже. Речь идет о комплексе мер экономического воздействия. И сегодня, к сожалению, можно констатировать, что государство стоит на очень неправильном пути, когда мы хотим под определенными марками всячески содействовать государству-агрессору в усилении экономического потенциала. Это путь в никуда", - отмечает Бабин.

По мнению экс-представителя президента в Крыму, вариант с постепенным ослаблением России и ее уходом из Крыма вполне реален. Бабин сравнивает этот возможный уход с уходом советских войск из Восточной Германии и Польши перед распадом СССР.

"Это абсолютно реальный путь, но здесь все равно должна быть большая военная составляющая. Первое - это возможность противодействовать эскалации российской агрессии, готовы ли мы к этому. Второе - возможность противодействовать диверсиям и провокациям, осуществляемых россиянами. У нас уже был вопиющий случай, так называемый "Керченский инцидент", когда россияне захватили три судна ВМС Украины... А готовы ли мы стрелять в ответ, когда по нам стреляют россияне? Как оказалось, нет. Готовы ли мы хотя бы затопить суда, чтобы не достались врагу? Как оказалось, нет", - говорит Бабин.

Экс-чиновник считает, что главная задача украинских военных - предотвратить эскалацию со стороны России и быть готовыми к тому, чтобы войти в Крым после ухода оттуда российских войск.

"Основная задача военных на сегодня - это предотвратить, сделать так, чтобы россияне даже не думали об этом. А в дальнейшем, когда ситуация приведет к необходимости эвакуации россиян, они в Крыму не оставят и гвоздя в стене. Там будет хаос, руины, диверсии, провокации, попытки эскалации межнациональной, межэтнической конфронтации. Поэтому операции по деоккупации Крыма в таком формате - не активные боевые действия с россиянами, а эффективный контроль над собственной территорией - должны, конечно, быть. Представьте себе, что завтра возникает некий глобальный конфликт с Российской федерацией, и она уходит из Крыма. Можем ли мы этого ожидать? А могли ли мы в 1989 году ожидать распада СССР? То есть все может быть, но мы абсолютно не готовы к этому. Военная составляющая нужна, потому что, когда у нас ее нет, с нами разговаривают, как с танцором, у которого ноги отрезаны по колено", - резюмировал Бабин.