Экс-депутат Госдумы: Крым Украина вернет "через труп господина Путина"

Бывший депутат Госдумы также отметил, что Донбасс для Путина — это "чемодан без ручки".

Президент РФ Владимир Путин не вернет Крым Украине ни при каких условиях, а с Донбасса Россия может уйти.

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Такое мнение в эфире программы «Aqşam» на телеканале ATR высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

«Вопрос Крыма для него (Путина — ред.) — вопрос принципа. Пока он в Кремле, это не поменяется. Крым будет возвращен через труп господина Путина. Но другой вопрос — это вопрос Донбасса. Донбасс для Путина — это чемодан без ручки. Ему нужно сохранить свое лицо любым способом, чтобы говорить гражданам РФ, что там нам поставили определенную задачу, мы ее выполнили: русский язык и что-то еще, то есть — мы победили. Россия может уйти из Донбасса, а Крым она не вернет, пока Путин в Кремле», – заявил Пономарев.