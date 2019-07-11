У Луценко заявили, что суд ЕС может отменить санкции против Януковича и Ко

Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения будут оставаться действующими.

Суд Европейского Союза в ближайшее время может отменить санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева об отмене санкций ЕС, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", - написала она.

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Сарган отметила, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-высокопоставленные чиновники и Совет ЕС. "Решение Суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований в отношении упомянутых лиц, которые осуществляются правоохранительными органами Украины", - добавила она.

Она также отметила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и будут действовать дальше.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более детальная информация", - подытожила Сарган.

Как сообщал УНИАН, в начале марта этого года Совет Европейского Союза утвердил решение продлить до 6 марта 2020 года санкции против бывшего президента Виктора Януковича и 11 его соратников.