Неделя в цифрах

1 место – Гран-при по фехтованию на саблях – завоевала украинская спортсменка Ольга Харлан в Сеуле (Южная Корея). Украинка уверенно прошла все этапы соревнований, наиболее упорным оказался бой в полуфинале, где она встречалась с принципиальным оппонентом из России Ольгой Великой. В этом бою Харлан выиграла с преимуществом в четыре укола - 15:11.

1% россиянпочувствовали стыд и отчаяние в связи с оккупацией Крыма, 44% одобряют решение руководства РФ об аннексии украинской территории. По данным социологического опроса «Левада-Центр», 8% респондентов хотели бы расширить территорию России за счет аннексии Беларуси, 1% - за счет аннексии Украины. 3% выступают за сохранение «в нынешних границах плюс Беларусь и Украина», 4% - за сохранение «в нынешних границах плюс Беларусь, Украина и Казахстан».

2 украинских чиновника – глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны правоохранителями в прямом эфире, на заседании правительства. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-главе ГосЧС в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн. 184 тыс. гривен. Чиновникам инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. А на Бочковского, по словам его адвоката, завели четыре новых уголовных дела.

2 человека погибли и 1 травмирован в результате крушения военного вертолета в Васильковском районе Киевской области, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

12 лет лишения свободы за государственную измену – шпионаж в пользу Российской Федерации - получил офицер Вооруженных сил Украины, суд над которым прошел в Запорожье. По данным управления СБУ в Запорожской области, сотрудники которого задержали злоумышленника осенью 2014 года, суд признал офицера военной авиации - штурмана одной из воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области, виновным в собирании с целью передачи ФСБ РФ, секретной информации: данных, которые используются во время полетов истребителей ВСУ. В частности, радиочастот боевых самолетов, системы паролей, позывных и маршрутов передвижений частей вооруженных сил.

13 местных бюджетов разных уровней из 11488 смет не утвердили в Украине. По информации Минфина, не утвержденными остаются, в частности, в Луганской области 6 бюджетов, Ивано-Франковской – 4 бюджета и Донецкой – 3 бюджета. Причинами такого положения дел являются отсутствие кворума на заседаниях местных советов и конфликт интересов между местными депутатами.

14 дней для отбора и представления кандидатуры нового главы Государственной фискальной службы Кабмину есть у специальной конкурсной комиссии. По поручению премьер-министра, Министерство финансов вместе с представителями бизнеса должно провести открытую, публичную конкурсную процедуру.

30,7% украинцевожидают в 2015 году коллапса экономики с массовым закрытием производств и безработицей, невозможностью выплачивать долги, резким обесцениванием гривны. Согласно данных социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова при поддержке правительства Швеции, 42,7% считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в более отдаленной перспективе, 21,8% ответили, что страна сможет преодолеть их в течение ближайших нескольких лет, 21,6% считают, что Украина не способна преодолеть трудности, а 13,9% не смогли ответить.

43 государства, которые являются членами ООН, призвали Россию заставить незаконные вооруженные формирования на Донбассе выполнять Минские соглашения и немедленно прекратить попытки нарушения перемирия, говорится в совместном заявлении стран.

50 секторальных соглашений, каждое из которых открывает рынки ЕС для определенной продукции, произведенной в Украине, планирует заключить Министерство экономического развития и торговли, сообщают в ведомстве.

123 га территорий в Донецкой и Луганской областях обследовали спасатели, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. С начала года было обезврежено более 2 000 взрывоопасных предметов.

135 комментариев размером не менее 200 символов составляет норма «выработки» российских комментаторов в сети Интернет («троллей»), работающих по идеологическим лекалам, прописанным в Кремле, сообщил один из экс-сотрудников петербургской «фабрики троллей». Рабочая смена работников – 12 часов. Средняя заработная плата за такой труд – 45 000 рублей.

144 пассажира и 6 членов экипажа погибли во время крушения авиалайнера А320 компании Germanwings, который совершал маршрут Барселона-Дюссельдорф и разбился во французских Альпах.

270 долларов за тысячу кубометров газа составляет цена топлива, которое Украина импортирует из Европы, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Кроме того, по его словам, Украина с 1 апреля намерена приостановить закупку российского газа, поскольку в этом нет необходимости.

1 582 объектажелезной дороги, более1 500 кмавтодорог, 33 моста и около3 км путепроводовразрушены на Востоке Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

6 072 человека погибли и 15 345 получили ранения с начала конфликта на Донбассе, сообщают в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). В организации отмечают, что статистика ведется на основании информации, предоставляемой украинскими властями, а также медицинскими учреждениями Донецкой и Луганской областей.

22 397 человек, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции, получили статус участника боевых действий, сообщают в Государственной службе Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Всего на 28 заседаниях межведомственной комиссии рассмотрено 22 657 дел. Материалы по 222 из них направлены на доработку, 27 лицам отказано в предоставлении статуса.

800 832 человека из Крыма и Донбасса переселены и обеспечены жильем для временного проживания, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В том числе, 140 936 детей и 358 713 инвалидов и лиц пожилого возраста.

12 000 000 человек могут получить субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг, считают в правительстве. Для компенсации роста цен на энергетические ресурсы, роста тарифов на тепло и на газ для тех, кому это необходимо, Кабмин предусмотрел 24 500 000 000 гривен.

1 800 000 000 евро макрофинансовой помощи Украине согласился предоставить Европейский парламент. За такое решение проголосовали 492 депутата, против - 107, воздержались - 13.

15 000 000 000 долларов под минимальные проценты сроком на 15 лет с правом пролонгации готов выделить Украине Китай, сообщают в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (Минрегион). В ведомстве отмечают, что это – инвестиции в строительный рынок Украины, которые позволят решить проблему доступного жилья в стране.

Маргарита Андреева