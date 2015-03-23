На Донбассе боевики разрушили более 1,5 тысяч километров дорог и 33 моста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.

«Значительные повреждения получили и железнодорожная инфраструктура, а также дорожное хозяйство. В целом повреждено 1 тысяча 582 объекты «Укрзализныци». Нанесен ущерб на более чем 800 млн гривен», - отметила она.

Однако, по словам Быстрой, по состоянию на сегодня уже восстановлено 736 объектов железнодорожной инфраструктуры.

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Кроме того, постоянно проводятся работы по восстановлению повреждений железнодорожных путей, мостов и путепроводов.

«Претерпели значительных разрушений более чем 1,5 тысячи км автомобильных дорог общего пользования в Донецкой и Луганской областях. Также частично разрушены 33 моста и путепроводы длиной около 3 тысячи метров», - сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС.