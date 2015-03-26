43 страны-члена ООН обратились к России с совместным заявлением

Об этом говорится в совместном заявлении стран, произнесенном 25 марта в ходе 28-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, пишет ukraineunderattack.org.

“Мы призываем Российскую Федерацию, которая подписала комплекс мероприятий и присоединилась к Декларации, использовать все свое влияние, чтобы заставить незаконные вооруженные формирования в полной мере выполнять Минские соглашения и немедленно прекратить попытки нарушения перемирия, которые были зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Мы решительно осуждаем насилие и злоупотребления, совершенные упомянутыми незаконными вооруженными формированиями. Мы также призываем предоставить беспрепятственный доступ всем законным гуманитарным организациям ко всем пострадавшим районам. Также мы призываем к быстрому и беспрепятственному оказанию гуманитарной помощи, которая будет осуществляться в соответствии с принципами международного права и законодательства Украины”, - говорится в совместном заявлении.

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Кроме того, в ООН приветствуют усилия Украины в сфере защиты прав человека.

“Соавторы заявления приветствуют усилия украинской власти по поощрению и защите прав человека на всей территории нашей страны в ее международно признанных границах, а также подчеркивают необходимость предоставления с этой целью надлежащей технической помощи”, - сообщает МИД Украины.

В то же время в заявлении прямо называются первопричины ухудшение правозащитной ситуации в Украине, а именно - оккупация и противоправная аннексия Крыма Россией, а также враждебные боевиков в Донецкой и Луганской областях.

Особое внимание уделяется ситуации в оккупированной АРК, где нарушаются права крымских татар и этнических украинцев, а также представителей других национальных и религиозных меньшинств. Также выражается глубокая обеспокоенность относительно продолжающегося содержания под стражей в Москве Надежды Савченко. “Российскую Федерацию призывают немедленно освободить ее, а также других украинцев, удерживаемых в России, с целью чего международное сообщество должно усилить свое давление на эту страну”, - говорится в заявлении.