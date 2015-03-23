Жильем обеспечено более 800 тысяч переселенцев из Крыма и Донбасса - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Наталья Быстрая сегодня на брифинге в Киеве.

«За выходные дни из Донецкой области выехали 108 местных жителей, среди которых трое детей дошкольного возраста и один мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться. Большинство из этих людей уехали с территорий подконтрольных террористам», - отметила она.

Вообще, по ее словам, с конца января и по сегодня с прифронтовых территорий и населенных пунктов, что постоянно подвергались обстрелам террористов в Донецкой и Луганской областях было вывезено, а также выехали самостоятельно 13 тысяч 591 человек, среди них 2 тысячи 282 ребенка и 368 людей с ограниченными возможностями.

Читайте такжеОБСЕ: Переселенцы под Мариуполем через постоянные обстрелы не могут начать нормальную жизнь«С момента проведения АТО на востоке страны с Донбасса до других регионов было переселено 780 тысяч 475 человек, в том числе 136 тысяч 281 ребенок и 366 тысяч 095 инвалидов и лиц пожилого возраста», - добавила Быстрая.

Также, по данным межведомственного координационного штаба, общее количество людей, которые были переселены и обеспечены жильем для временного проживания с учетом тех людей, которые были перемещены из АР Крым и города Севастополь на сегодня составляет 800 тысяч 832 человека, в том числе 140 тысяч 936 детей и 358 тысяч 713 инвалидов и лиц пожилого возраста.