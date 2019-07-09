Главой Представительства ЕС в Украине назначили эстонца Маасикаса
18:06, 09 июля 2019Политика
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Эстонский дипломат сменит на этой должности француза Хьюга Мингарелли.
Матти Маасикас - новый глава представительства ЕС в Украине / Twitter - Matti Maasikas
Эстонский дипломат Матти Маасикас назначен Главой Представительства Европейского Союза в Украине.
Об этом сообщается на сайте Службы внешних дел ЕС.
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"Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.
Маасикас сменит на этой должности французского дипломата Хьюга Мингарелли.
Напомним, в июне Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости продлить экономические санкции против России из-за оккупации Крыма.
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