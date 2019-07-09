Гройсман назвал Порошенко автором скандала на саммите Украина-ЕС
Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил бывшего президента Петра Порошенко в желании создать политический скандал из-за недопущения вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, пишет "Громадське".
Гройсман заявил, что он мог бы вмешаться в ситуацию и поспособствовать ее решению, если бы Климпуш-Цинцадзе обратилась к нему, но она «сознательно не обратилась к нему и устроила скандал».
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«Более того, как только она устраивает этот скандал, рядом случайно — подчеркиваю — случайно находятся две видеокамеры: «5 канала» и «Прямого». Это наводит меня только на одну мысль — что было желание не участвовать в работе саммита, а устроить скандал. Могу сказать единственное: автора этого скандала я знаю — это Петр Алексеевич Порошенко, к большому сожалению», — утверждает Гройсман.
Он также заявил, что подобные «подковерные интриги» от Порошенко постоянно были направлены в его адрес. Порошенко пока не прокомментировал эти обвинения.
Как сообщалось, Климпуш-Цинцадзе не пустили в Мариинский дворец в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС.