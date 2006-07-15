Глава Сумской организации Партии регионов задержан при получении взятки

Прокурором Сумской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из автотранспортных предприятий области, депутата городского совета, председателя городской организации Партии регионов Н.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, 12 июля в своем кабинете служащий Н. получил взятку в сумме 675 гривен от частного предпринимателя за заключение договора аренды помещения, расположенного в здании предприятия.

Уже через несколько часов после изъятия у Н. работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Сумской области, денежных средств, полученных в качестве взятки, в органы прокуратуры области обратился один из народных депутатов Украины, представитель Партии регионов, относительно незаконного задержания Н. и фабрикации дачи взятки.

В связи с чем, пресс-служба прокуратуры Сумской области напоминает официальное толкование Конституционного Суда Украины от 11 апреля 2000 года, в соответствии с которым народные депутаты Украины не имеют права обращаться в органы прокуратур с требованиями, предложениями или указаниями по вопросам досудебного следствия по конкретным уголовным делам.