Рада закрылась в присутствии 21 нардепа

На момент завершения заседания в сессионном зале присутствовал 21 депутат.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, на момент завершения заседания в сессионном зале присутствовал 21 депутат.

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Большинство из этих депутатов - представители фракции Радикальной партии - они использовали время, отведенное для выступлений, для пиара своей политической силы на парламентских выборах.

Всего на сегодняшнем заседании парламента в сессионном зале было не более 40 народных депутатов.

Поправки к Избирательному кодексу не рассматривались.

Согласно календарного плана работы Верховной Рады, следующее заседание состоится во вторник, 9 июля.