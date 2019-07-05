Рада закрылась в присутствии 21 нардепа
14:16, 05 июля 2019Политика
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На момент завершения заседания в сессионном зале присутствовал 21 депутат.
В следующий раз нардепы соберутся 9 июля / фото УНИАН
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, на момент завершения заседания в сессионном зале присутствовал 21 депутат.
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Большинство из этих депутатов - представители фракции Радикальной партии - они использовали время, отведенное для выступлений, для пиара своей политической силы на парламентских выборах.
Всего на сегодняшнем заседании парламента в сессионном зале было не более 40 народных депутатов.
Поправки к Избирательному кодексу не рассматривались.
Согласно календарного плана работы Верховной Рады, следующее заседание состоится во вторник, 9 июля.
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