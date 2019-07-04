Климкин дал совет претенденту на должность главы МИД

Министр иностранных дел подчеркивает, что внешняя политика Украины при президенте Владимире Зеленском должна и в дальнейшем быть системной и последовательной.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует Вадиму Пристайко, которого президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность главы МИД, стать "органической частью" команды нового президента.

Об этом Климкин сказал в эфире телеканала "Прямой".

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Климкин отметил, что знаком с Пристайко уже много лет.

"Он был одним из тех, кого я посоветовал президенту Зеленскому. Он является профессионалом. Очень важно, чтобы он сейчас стал органичной частью этой команды, поскольку так, как принимаются решения, так, как они будут реализовываться, - очень важно быть органичной частью этой команды. Я желаю ему быть назначенным", - заявил Климкин.

Он добавил, что внешняя политика Украины при президенте Зеленском должна и в дальнейшем быть системной и последовательной.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

1 июля Климкин объявил, что с 3 июля идет "в политический отпуск".

2 июля президент повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Климкина с поста главы МИД и назначении на эту должность Пристайко. Соответствующее представление глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

Сегодня, 4 июля, Климкин заявил, что уже не осуществляет оперативное руководство МИД и со времени инаугурации Зеленского не имел с ним контактов.