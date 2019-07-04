Климкин дал совет претенденту на должность главы МИД
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует Вадиму Пристайко, которого президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность главы МИД, стать "органической частью" команды нового президента.
Об этом Климкин сказал в эфире телеканала "Прямой".
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Климкин отметил, что знаком с Пристайко уже много лет.
"Он был одним из тех, кого я посоветовал президенту Зеленскому. Он является профессионалом. Очень важно, чтобы он сейчас стал органичной частью этой команды, поскольку так, как принимаются решения, так, как они будут реализовываться, - очень важно быть органичной частью этой команды. Я желаю ему быть назначенным", - заявил Климкин.
Он добавил, что внешняя политика Украины при президенте Зеленском должна и в дальнейшем быть системной и последовательной.
Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение Климкина с должности министра иностранных дел Украины.
1 июля Климкин объявил, что с 3 июля идет "в политический отпуск".
2 июля президент повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Климкина с поста главы МИД и назначении на эту должность Пристайко. Соответствующее представление глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.
Сегодня, 4 июля, Климкин заявил, что уже не осуществляет оперативное руководство МИД и со времени инаугурации Зеленского не имел с ним контактов.