Путин опоздал на встречу с Папой Римским (фото)

В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности.

Президент России Владимир Путин опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Сайт Ватикана анонсировал, что встреча запланирована на 13:00. Президентский самолет Путина приземлился в аэропорту Фьюмичино в Риме в 12:58, после чего российский президент сразу отправился в Ватикан, передает "Европейская правда".

С часу возле Апостольского дворца (резиденции Папы) Путина ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия. Президент РФ прибыл в 14:07.

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В итальянской столице из-за приезда Путина усилили меры безопасности, движение транспорта заблокировано в "зеленой зоне", что включает 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом.

Российский президент передвигается в Риме на собственном бронированном лимузине Aurus Senat.

По маршруту кортежа размещается большое количество сотрудников правоохранительных органов, снайперов и патрулей с поддержкой антитеррористических подразделений.

Безопасность также была усилена на площади Святого Петра и на улицах, прилегающих к Ватикану. Паломникам и туристам запрещен доступ к площади. Открыты только боковые дорожки для входа в базилику.

Визит Путина в Рим продлится около 10 часов. После встречи с Франциском он поедет к президенту Италии Серджо Маттарелли, а затем проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте.