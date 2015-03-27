Яценюка допросят по делу о хищении чиновниками денег - генпрокурор
По фактам злоупотреблений чиновниками правительства открыто уголовное производство.
Об этом в эфире телеканала Интер заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.
"Мы внесли в ЕРДР уголовное производство по фактам злоупотреблений чиновниками Кабинета министров Украины, что привело к тяжелым последствиям - имеется в виду, что было очень много украдено этих средств", - сказал генпрокурор.
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По словам Шокина, Яценюк готов давать показания по делу о злоупотреблении чиновниками правительства.
"Я беседовал по этому вопросу с господином Яценюком. Он согласился давать любые показания по этим вопросам, приводить свои доводы. Надеюсь, что будем плодотворно с ним сотрудничать - выяснять все нюансы этих вопросов", - отметил он.