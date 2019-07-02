Россия созывает Совбез ООН из-за языкового закона Украины

20 мая, в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, российская сторона уже пыталась созвать заседание из-за языкового закона Украины.

Россия созывает Совет безопасности ООН из-за языкового закона Украины, заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Делегация РФ повторно обратилась насчет обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировали на 16 июля", - написал Николенко.

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Дипломат напомнил, что 20 мая, в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, российская сторона уже пыталась созвать заседание. На этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу.

"Скоро нас ждет второй акт театра абсурда в Совете безопасности ООН... Все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине", - пояснил он.

Николенко напомнил, что украинская делегация неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом Украины, к которому Совбез ООН не имеет отношения.

"Со своей стороны, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы поднять насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, в результате которых продолжают гибнуть люди, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17", - отметил Николенко.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Совет безопасности ООН отказался по требованию России рассматривать закон об украинском языке. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и США высказались против.