В Украине ввели реестр детских лагерей

Реестр будет введен с 1 ноября и будет открытым для общественности.

Кабинет министров Украины утвердил порядок введения Государственного реестра имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Так, реестр будет введен с 1 ноября и будет открытым для общественности.

«Утвердить порядок ведения Государственного реестра имущественных объектов оздоровления и отдыха детей. Установить, что до 1 ноября 2019 года Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей формируется в соответствии с порядком, установленным Министерством социальной политики», — говорится в документе.

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Правительство поручило областным и Киевской городской государственной администрациям обеспечить создание и функционирование комиссии по вопросам учета имущественных объектов оздоровления и отдыха детей, а также персональное определение регистраторов.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, местные власти, пользуясь отсутствием реестра, перепрофилируют детские учреждения.

«В Украине нет реестра детских оздоровительных учреждений. Местные власти, пользуясь отсутствием реестра, делают с ними, что хотят, в том числе, перепрофилируют детские учреждения. В результате таких учреждений становится все меньше», — сказал Рева.

Ранее сообщалось, что Кабмин поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с Государственной аудиторской службой провести аудиттеплоснабжающих и того, как они устанавливают тарифы на тепло и горячую воду.