Возвращение России полномочий в ПАСЕ: как распределились голоса стран

"За" резолюцию об утверждении полномочий россиян в ассамблее проголосовали 116 парламентариев стран-членов Совета Европы.

На сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовали распределение голосов депутатов от стран-членов в голосовании за возвращение полномочий делегации Российской Федерации в сессионном зале ассамблеи без применения каких-либо санкций.

Результаты голосования размещены на сайте ПАСЕ.

"За" резолюцию об утверждении полномочий россиян проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 воздержались.

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В частности, от Андорры проголосовал один депутат и один воздержался, от Армении - 4, от Австрии - 5, от Азербайджана - 6, от Бельгии - 2 (еще 4 воздержались), от Болгарии - 1 (4 воздержались), от Швейцарии - 3 ( еще 1 против), от Кипра - 2, от Германии - 8 (2 против), от Дании - 1 (еще 1 против), от Испании - 5 (еще 1 воздержался), от Финляндии - 5, от Франции - 13 (еще 1 против), от Хорватии - 1 (еще 1 против и 3 воздержались), от Венгрии - 4, от Ирландии - 3 (1 воздержался), от Исландии - 2, от Италии - 15.

Также от Лихтенштейна - 1 (еще один против), от Люксембурга - 3, от Мальты - 1, от Нидерландов - 3 (еще 3 против), от Норвегии - 5, от Португалии - 2, от Сербии - 6, от Швеции - 3 (еще 3 против), от Сан-Марино - 2, от Турции - 7 и от Великобритании - 2 (13 против).

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации России без введения каких-либо санкций.

В то же время, ПАСЕ отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

После бесспорного подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее делегации Украины, Польши, Литвы, Словакии, Эстонии и Грузии заявили о демарше и обратились к парламентам и правительствам своих стран относительно принятия решений о будущем участии в организации.