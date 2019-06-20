В Раде произошла перепалка между Парубием и депутатом-"оппоблоковцем"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ситуация в Украине тревожная, поскольку происходит реванш противников государственности.

В Верховной Раде поспорили председатель парламента Андрей Парубий и народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Папиев.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая утреннее заседание, Парубий отметил, что в Украине наблюдаются попытки реванша.

"Мы сейчас живем в тревожные дни - в то время, когда от нас уходят лучшие защитники Украины, такие, как наш побратим Дмитрий Тымчук, а внутри страны происходят попытки реванша", - отметил Парубий.

При этом он добавил, что московская церковь в Украине не только не желает выполнять закон и честно указывать свой реальный центр - Москву. «Они уже пытаются отменить регистрацию Украинской, вселенско признанной церкви. Хотят забрать у нас право иметь свою церковь», - напомнил спикер.

Он отметил, что Киевский окружной административный суд "должен сдать экзамен на государственность и украинскость и однозначно подтвердить законность регистрации Православной церкви Украины".

Парубий также отметил, что в Харькове проспекту, который назван именем украинского героя, диссидента Павла Григоренко, возвращают имя украинофоба Жукова. По его словам, это происходит в нарушение закона о декоммунизации.

"Суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов", - подчеркнул Парубий.

"Нас уже лишают достоинства, когда назначают профессором Национального университета имени Тараса Шевченко придворного юриста Януковича", - отметил Парубий.

По его словам, студенты уже начали протест, и руководство вуза должно отменить "это позорное назначение".

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Кроме того, председатель ВР отметил, что ведутся разговоры об отмене закона о функционировании украинского языка как государственного.

Парубий подчеркнул, что "мы этого не допустим", потому что за право жить в своей свободной стране "мы заплатили тысячами лучших украинцев".

Он отметил, что необходимо "мобилизовать все государственнические силы, чтобы остановить реванш".

Во время выступления председателя ВР Папиев с рабочего места выкрикивал, что, мол, Парубий своими заявлениями оказывает давление на суды.

Позже депутат, выступая по поправке к проекту Избирательного кодекса, обращаясь к Парубию, сказал: "Ведите себя в соответствии с регламентом", добавив, что председателю Верховной Рады не дается право на выступления и комментирования ситуации.

"Не злоупотребляйте своим служебным положением", - сказал Папиев.

В ответ Парубий обвинил Папиева в нарушении Регламента Верховной Рады, напомнив, что в документе предусмотрено, что при обсуждении законопроекта необходимо говорить лишь о поправках.

"Еще раз вы будете нарушать регламент, то я выключу вам микрофон", - сказал Парубий, обращаясь к Папиева.

Сегодня депутаты продолжают рассматривать поправки к проекту Избирательного кодекса, в настоящее время рассмотрено 840 поправок из более 4,6 тысячи.