Зеленский прокомментировал смерть нардепа от "Народного фронта" Тымчука
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука.
Об этом говорится в сообщении администрации президента Украины в Twitter.
"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления "надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что по факту гибели 19 июня в Киеве Тимчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. "Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей", - сообщил Князев.