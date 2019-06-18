Зеленский сегодня посетит с официальным визитом Германию и встретится с Меркель

Программой визита предусмотрены встречи с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германия.

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Как сообщает пресс-служба президента, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.

Так, глава украинского государства во дворце Бельвю (резиденция президента ФРГ – ред.) проведет переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

Планируется, что канцлер германии Ангела Меркель встретит Зеленского в 12:30.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий – Крыма и Донбасса.

На вопрос журналиста о том, что он скажет Путину во время первой личной встречи, Зеленский ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".