Зеленский будет говорить с Меркель о прекращении войны на Донбассе

Зеленский планирует обсудить с Меркель новые экономические перспективы.

Президент Украины Владимир Зеленский будет говорить с канцлером Германии Ангелой Меркель о прекращении войны на Донбассе и новых экономических перспективах.

Об этом говорится в сообщении Администрации президента Украины в Twitter.

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"Среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций в нашу экономику. Владимир Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах", - говорится в сообщении.

Зеленский сегодня ночью прибыл с однодневным визитом в Берлин, сообщает АПУ.

Как сообщал УНИАН, Зеленский выступает за усиление санкций против Российской Федерации с целью освобождения оккупированных украинских территорий - Крыма и отдельных частей Донбасса.