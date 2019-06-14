Зеленский назвал свою главную цель насчет Донбасса

Президент подчеркнул, что для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности, по активизации мирного процесса на Минской площадке.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что его главная цель - остановить войну на Донбассе и вернуть заложников.

Как сообщила сегодня пресс-служба главы государства, 13 июня Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Читайте такжеВ Россию за паспортами приехала первая группа людей из "ДНР" - росСМИ

Глава государства поблагодарил за активную роль ОБСЕ, в частности Специальной мониторинговой миссии в Украине, в урегулировании ситуации на Донбассе.

Президент подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население. «Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», - сказал Зеленский.

По словам главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности, по активизации мирного процесса на Минской площадке. «Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй президент Украины Леонид Кучма, другие специалисты для работы в её подгруппах», - сказал Зеленский.

Президент также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы «довести этот процесс до финала».

Кроме того, Зеленский поделился воспоминаниями о своей поездке на линию разграничения в первые дни после вступления в должность. Он подчеркнул, что побывал на востоке не только для того, чтобы увидеть, в каких условиях служат украинские военные, но и для того, чтобы лично поддержать защитников.

Со своей стороны, Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.