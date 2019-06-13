Климкин объяснил, почему РФ мешает разведению сил на Донбассе

Российская сторона пытается принудить украинскую власть к прямому политическому общению с оккупантами, подчеркивает глава МИД.

Российская сторона, мешая дальнейшему разведению сил и средств на Донбассе, пытается ухудшить позиции украинской стороны и, в частности, президента Владимира Зеленского перед его визитами в Германию и Францию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

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"Мы говорили о том, каким образом российская сторона мешает дальнейшему разграничению. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Мы договорились о разграничении возле Станицы Луганской, но тактика российской стороны очень понятна и банальна, она пытается ухудшить позиции украинской стороны и, в частности, президента Зеленского перед визитами в Берлин и Париж, чтобы обвинить, что разграничение происходит на фоне обстрелов", - сказал Климкин.

Он напомнил о зафиксированном наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреле, которым российские оккупанты сорвали разведение сил и средств в Станице Луганской. "Трюки российской стороны абсолютно понятны - принудить нас к прямому политическому общению со своими оккупационными администрациями, издавать приказы вроде с двух сторон, вместо того, чтобы просто контролировать достижение прекращения огня", - сказал глава МИД.

Также Климкин добавил, что обсудил с Лайчаком важные вопросы безопасности и усиление СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 5 июня участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились объявить с 10 июня режим тишины в Станице Луганской.

10 июня в командовании операции Объединенных сил заявили, что вооруженные формирования РФ в очередной раз сорвали выполнение мероприятий по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская", обстреляв расположенные неподалеку позиции подразделений сил ООС.

Зеленский посетит с официальным визитом Францию 17 июня, Германию - 18 июня.