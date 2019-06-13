Данилюк обсудил с представителем Атлантического совета реформы органов сферы безопасности и обороны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с членом наблюдательного совета Атлантического совета Дэвидом Петреусом.
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Об этом сообщает пресс-служба СНБО. "Стороны обсудили ход реформы органов сектора безопасности и обороны, прежде всего, Службы безопасности Украины, а также комплекс мероприятий по реформированию Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований", - говорится в сообщении.
Особое внимание они уделили вопросу преодоления коррупции в Украине.
Петреус выразил поддержку Украине в ее дальнейшем продвижении по пути демократического развития.