Обстоятельства смерти свидетеля по делу об отравлении Ющенко в Шевченковском РОВД

Один из основателей ООО «Фокстрот» Владимир Шульга умер из-за сердечной недостаточности.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международных связей МВД Украины.

Так, по информации ДСО, В.Шульга, 1957 г.р., вчера был приглашен в Шевченковский райотдел милиции Киева на допрос как свидетель по делу о подделке документов, в частности, трудовой книжки.

В 16.45 он приехал в райотдел вместе со своим адвокатом. После допроса В.Шульге было предложено дать объяснение в связи с проверкой информации одного из граждан, которому В.Шульга вроде бы угрожал убийством, неоднократно звонил по телефону и посылал СМС-сообщения соответствующего содержания, в том числе в ночное время.

Как отметили в ДОС, В.Шульга написал объяснение, а также написал обязательство «не осуществлять в отношении этого гражданина противоправных действий».

После этого он вместе с адвокатом оставил здание райотдела милиции, но через 10 минут был вынужден вернуться, поскольку сотрудники райотдела позвонили по телефону ему с просьбой дать уточнение относительно некоторых обстоятельств. Когда В.Шульга вернулся в милицию, он заявил, что дальнейшие объяснения будет давать только в присутствии своего адвоката, который на момент его возвращения уехал. Позвонив по телефону адвокату и предоставив соответствующую информацию, В.Шульга стал ожидать его в коридоре третьего этажа райотдела. В какой-то момент ему стало плохо, и работники милиции вызвали "скорую", бригада которой успела констатировать только смерть человека.

Согласно предварительным заключениям медиков, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

На место события выезжали руководители главка киевской милиции, сотрудники прокуратуры Шевченковского района, работники внутренней безопасности МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщалось, В.Шульга был одним из свидетелей по делу об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В день отравления, 5 сентября 2004 года, в то время кандидат в президенты В.ЮЩЕНКО ужинал на даче на тот момент заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА и в гостях у тогдашнего совладельца "Фокстрота" Олега ГОЛОВИНА.

Организатором второго визита был В.Шульга. Именно он рассказал, что блюда, которые подавали на стол, заказали в Киеве: взяли суши в японском ресторане и форель. На ужине были также исполнительный директор "Фокстрота" Виталий ГРИСКО, со стороны В.ЮЩЕНКО присутствовали Алексей ИВЧЕНКО, Давид ЖВАНИЯ, Евгений ЧЕРВОНЕНКО и еще один незнакомец, грузин по национальности.

В декабре 2006 году В.ЮЩЕНКО заявил, что во время президентской кампании 2004 года он был отравлен на даче В.САЦЮКА.