"Мы не знали его содержания": Филарет отказался принимать Томос

Почетный патриарх ПЦУ не доволен содержанием Томоса.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает Томос, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

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Об этом Филарет заявил на форуме украинской интеллигенции, сообщает Громадське.

«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали.

Если бы мы знали смысл, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости под другую.

Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?», – заявил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Филарет заявил, что Епифаний и президент Украины Петр Порошенко его обманули, нарушив устную договоренность о том, что после предоставления Томоса ПЦУ Филарет продолжать управлять этой церкви внутри страны, и внутри страны будет называться Киевским патриархатом УПЦ, а за рубежом церковь как митрополию будет представлять митрополит Епифаний.

Справка УНИАН. 15 декабря 2018 Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.