ПЦУ показала голосование за ликвидацию "УПЦ КП": Филарет согласился и поставил подпись (видео)

Почти все присутствующие на Соборе проголосовали за, кроме одного священнослужителя.

Православная церковь Украины показала фрагмент видеозаписи исторического Собора, который состоялся 15 декабря 2018 года, для опровержения тезиса почетного патриарха Филарета относительно якобы продолжения существования «Киевского патриархата».

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На видео, которое размещено на Youtube-канале ПЦУ, зафиксирован момент ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Аудио и видео, которые опровергают утверждение, что "такого Собора не было", – говорится в аннотации к видеозаписи.

Во время Собора было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. Филарет на это ответил: "Ну, давайте".

Почти все присутствующие проголосовали за, кроме одного священнослужителя, который сказал, что против ликвидации церкви, ведь не верит Порошенко. Патриарх Филарет поставил свою подпись под проголосованным документом.