Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 году – Парубий

Председатель Верховной Рады подписал резолюцию по итогам проведения 10-й сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.

Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Евросоюз. Украина имеет большой шанс вступить в ЕС в 2025-2027 году, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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"Ключевой документ, который был нами подписан – это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали то, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украины к ЕС", – заявил на брифинге Парубий, пишет 24 канал.

Он добавил, что было определено – в этот период есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз. Поэтому была совместно разработана стратегия относительно того, какие шаги необходимо сделать, чтобы "выйти на окончательное решение".

Председатель Верховной Рады подписал резолюцию по итогам проведения 10-й сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.

"Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути к ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025 по 2027 год будет председательствовать Литва", – сказал Парубий.

Как только мы подписали итоговый документ Межпарламентской Ассамблеи Верховной Рады @verkhovna_rada , Сеймасу Литвы @LRSeimas и Сейма и Сената Польши @KancelariaSejmu@PolskiSenat В этом документе Польша и Литва декларирует поддержку Украины на пути к членству в #НАТО и #ЕСpic.twitter.com/XeROjgbAdk — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) June 8, 2019

Президент Украины Владимир Зеленский недавно совершил свой первый зарубежный визит на посту главы государства – в Брюссель. Там он встретился с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Находясь с визитом в ЕС, Зеленский на каждой встрече подчеркивал, что Украина будет продолжать свой путь к вступлению в Евросоюз Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео и НАТО.

Кроме того, Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск объявили, что 8 июля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.