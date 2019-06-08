Британский политик объяснил, как Зеленскому стоит вести переговоры с Путиным

Политик подчеркнул, что украинскому президенту крайне важно получить рычаг влияния на Россию, и именно от этого зависит успех переговоров о мире.

Западные дипломаты поддерживают президента Украины Владимира Зеленского в его стремлении провести переговоры об условиях установления мира на Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в интервью "Апострофу" член секретариата Кабинета министров Великобритании по вопросам гражданского общества Брукс Ньюмарк.

Читайте такжеПутин пояснил, почему не поздравил Зеленского с избранием

При этом британский политик отметил, что успех прямых переговоров между президентами маловероятен, поскольку у Зеленского мало "козырей". В таком случае Украине следует заручиться поддержкой своих международных партнеров - НАТО и США.

"Мне, вам, Зеленскому может не нравиться Путин, но в дипломатии важно взаимодействовать и говорить с людьми. Поэтому он прав в попытках вступить с ним в контакт. Но в плане успеха, думаю, это маловероятно, потому что Украина намного слабее как партнер. Украина более слабый партнер в дискуссиях с Россией, поэтому важно, чтобы европейцы, НАТО и особенно США, присоединились и поддержали украинцев", - заявил дипломат.

Ньюмарк подчеркнул, что украинскому президенту крайне важно получить рычаг влияния на Россию, и именно от этого зависит успех переговоров о мире.

"Без сильного партнера Украина не сможет провести сбалансированные переговоры, а Путин вряд ли воспримет Украину серьезно, если не будет "кнута и пряника", - отметил он.