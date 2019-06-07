Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрона и президент США Дональд Трамп 6 июня на встрече в Нормандии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и в Украине. На повестке дня были также безопасность и борьба с терроризмом.

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Лидеры США и Франции обсудили все главные вопросы, по которым они раньше не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата, передает газета Le Monde.

«Темы сложные, но есть возможность для совместной работы», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Кроме того, в ближайшее время Зеленский планирует посетить Париж.