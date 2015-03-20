"Нормандская четверка" может собраться в Париже в начале следующей недели – источник
10:21, 20 марта 2015Политика
904 0
Заседание в "нормандском формате" по Украине может состояться в начале следующей недели в Париже.
Уровень встречи будет уточняться / www.nyhabitat.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
"Возможность проведения встречи по линии дипведомств в начале недели в Париже находится в стадии проработки", - сказал собеседник. Уровень этой встречи, по его словам, будет уточняться.
Читайте такжеПорошенко, Меркель и Олланд просят Путина немедленно освободить Савченко - телефонный разговор
Ранее сообщалось, что 6 марта в Берлине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел "нормандской четверки". На переговоры были приглашены также представители ОБСЕ, в том числе спецпредставитель в Контактной группе Хайди Тальявини и глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Эртугрул Апакан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter