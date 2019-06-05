Зеленский объяснил, почему вернул Саакашвили гражданство Украины

Зеленский заверил, что никаких политических планов, проектов относительно Саакашвили нет.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили только потому, что считает решение о лишении - незаконным.

Об этом он сказал в утреннем эфире телеканала 1+1.

На вопрос журналиста, не связано ли это решение с тем, что есть какие-то политические планы, Зеленский ответил: «Нет, политических планов нет. Планы были очень простые и очень человеческие. Я обещал прессе, я сказал, что я думаю, что у него забрали паспорт (украинский - УНИАН) незаконно. Поэтому я его ему вернул. Вот и все».

«Никаких политических планов, проектов», - сказал президент.

По его словам, после этого решения он не встречался с Саакашвили, однако получил от него благодарность через социальные сети и на телефон.

«Он писал мне в телефоне, в ВотсАпе. За что «спасибо»? Я просто выполняю свою работу, свои обещания», - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили две или более лиц (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. В отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая 2019 года Зеленский исключил из указа Порошенко положения о потере Саакашвили гражданства Украины.