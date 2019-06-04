Президента призвали создать условия для внедрения Стратегии трансформации Украины – Кинах

Важным для стратегии является её восприятие в качестве концентрированной позиции гражданского общества.

Представители Национального форума «Трансформация Украины» призывают президента страны создать условия для внедрения Стратегии трансформации Украины.

Об этом в ходе брифинга в рамках форума сообщил президент «Украинского союза промышленников и предпринимателей» (УСПП) Анатолий Кинах.

«Форум будет предлагать президенту Украины проект указа по созданию координационного механизма при участии международных партнеров Украины, представителей власти, гражданского общества по реализации Стратегии трансформации Украины. Это первый шаг», - сказал Кинах.

Он добавил, что форум также обратится к украинским партиям с призывом сформировать в парламенте коалицию, которая бы работала над внедрением стратегии, а также инициировать перед парламентами дружественных к Украине стран вопрос о создании межпарламентского форума «Трансформация Украины».

«Форум также будет предлагать поддержать заявление, которое направлено и к гражданам, и к политическим структурам, чтобы на выборах в парламент, обязательно на этапе выборов формировались те механизмы сотрудничества, содержательная часть программ, включая Стратегию трансформации Украины, которая дала бы возможность сформировать дееспособную, высокопрофессиональную коалицию в Верховной Раде и на этой основе формировать институты власти», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года участники Национального форума "Трансформация Украины" утвердили концепцию Стратегии трансформации Украины.

При разработке документа использовался опыт иностранных государств, в первую очередь – Центральной и Восточной Европы, Балтии.

По словам президента УСПП Анатолия Кинаха, в основе стратегии в первую очередь - создание условий для тех стандартов и показателей, которые формируют демократическое государство, начиная с Копенгагенских критериев, на которых построен Европейский Союз, и завершая конкретными программно-целевыми методами, направленными на решение проблем страны.

Также важным для стратегии является её восприятие в качестве концентрированной позиции гражданского общества.