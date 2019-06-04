Замглавы АП рассказал о рабочем дне Зеленского

По словам Сергея Трофимова, президент проводит ежедневные совещания со своими подчиненными.

Президент Украины Владимир Зеленский приезжает на работу в 8 часов утра, а уезжает из Администрации президента после 22:00.

Об этом сообщил первый заместитель главы АП Сергей Трофимов в интервью "Украинской правде".

"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00", – рассказал он.

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По словам Трофимова, Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными.

"На второй день после назначения у нас было аппаратное совещание, где были все заместители, руководители департаментов. Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они в первую очередь проходят при участии первого помощника и с главой АП", – рассказал Трофимов.

Он отметил, что есть также еще и ежедневные "неформальные совещания с участием первого помощника главы Администрации и всех заместителей".

"Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы относительно председателей ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много", – сказал Трофимов.

Он добавил, что в команде президента "нет проблемы общаться всем вместе, собираться вместе и обмениваться информацией". По словам заместителя главы АП, все докладывают президенту о своей зоне ответственности, а, президент, выслушав их, самостоятельно принимает все решения.

На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, Трофимов ответил:

"Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это комфортно – трудно сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны", – подытожил первый заместитель главы АП.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что у главы государства рассматриваются несколько локаций, куда могла бы переехать Администрация президента.