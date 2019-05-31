Луценко не пригласили на сегодняшнее совещание СНБО - Сарган

Пресс-секретарь генпрокурора подчеркнула, что Луценко является членом Совета нацбезопасности и обороны.

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на совещание Совета национальной безопасности и обороны, состоявшееся сегодня.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен. http://www.rnbo.gov.ua/content/sklad.html. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, Зеленский указом указ № 340 изменил состав СНБО.

Согласно документу, главой СНБО является президент Зеленский. Также президент ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Администрации президента Украины Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка.

Кроме того, в СНБО вошли министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы Администрации президента Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Согласно указу, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.