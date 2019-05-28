У Гройсмана заявили, что в его партию войдут несколько нынешних министров

На следующей неделе, по словам министра Кабмина Александра Саенко, партия планирует собраться на съезд.

Команду премьер-министра Владимира Гройсмана, который планирует идти на выборы в Верховную Раду с партией "Украинская стратегия", могут пополнить несколько представителей действующего правительства.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, который также намерен баллотироваться на парламентских выборах с этой политсилой, в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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По его словам, вскоре партия "Украинская стратегия" планирует собраться на съезд, предварительная дата которого уже назначена.

"Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд ... Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - рассказал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что бывший глава государства Петр Порошенко предлагал ему объединиться на выборах в Верховную Раду, но он не принял такое предложение.