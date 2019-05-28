Нардепы отказались сократить на час продолжительность рабочего дня для беременных женщин

За проект закона проголосовали только 147 народных депутатов.

Верховная Рада не поддержала законопроект, которым предлагалось сократить на час продолжительность рабочего дня для беременных женщин.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин" (№7113) проголосовали только 147 народных депутатов при необходимом минимуме в 226.

Законопроектом предлагалось дополнить Кодекс новой статьей 178-1, которой предполагалось, что беременные женщины с момента, когда они встали на учет, имеют право на сокращение продолжительности рабочего дня на один час с сохранением среднемесячной заработной платы.