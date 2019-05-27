У Зеленского прокомментировали возможность объявления дефолта в Украине

Разумков ответил на заявление Коломойского о дефолте.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал предложение олигарха Игоря Коломойского отказаться платить по долгам и объявить в Украине дефолт.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, Разумков заявил, что у нас в стране плюрализм мнений и демократия, поэтому все могут говорить, что считают нужным, в том числе бизнесмены и политики.

"Я думаю, что завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над i. Что касаемо моей субъективной точки зрения, я думаю, что в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и навряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал он.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта.