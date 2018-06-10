Неделя в цифрах

1 украинский спортсмен - гимнаст Олег Верняев - стал первым украинцем, которому удалось завоевать Кубок мира. 21-летний киевлянин за выступления в пяти упражнениях получил от судей оценку 90,597 балла. Серебряный призер этого этапа Рьохеи Като из Японии получил 90,098 балла, а финишировавший третьим Доннел Виттенбург (США) - 89,932. На данный момент Верняев возглавляет мировой рейтинг-лист, набрав 150 очков. Кроме того, впервые украинский биатлонист Сергей Семенов стал обладателем малого Хрустального глобуса.

2 экс-депутата-регионала – Станислав Мельник и Александр Пеклушенко – покончили жизнь самоубийством. 10 марта у себя дома из охотничьего ружья застрелился Мельник, 12 марта от огнестрельного ранения в шею также у себя дома скончался экс-губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко.

5 бывших народных депутатов и членов Счетной комиссии Верховной Рады – Владимир Демидко, Андрей Пинчук, Станислав Скубашевский, Ярослав Сухой, Александр Зубчевский – были объявлены в розыск Генеральной прокуратурой в связи с тем, что не являются в орган предварительного расследования. В то же время, в Партии регионов отмечают, что у Владимира Демидко был обширный инсульт и сейчас он находится на лечении в Феофании. В настоящее время его состояние стабильно тяжелое, он в коме.

9 стран – США, Канада, Польша, Австралия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Франция и Нидерланды – предоставили украинской армии гуманитарную помощь на сумму около 120 млн долларов, сообщают в Минобороны Украины.

10 дней не появлялся на публике президент РФ Владимир Путин, чем спровоцировал волну слухов и домыслов относительно такого внезапного исчезновения.

14 человек, среди которых экс-премьер Николай Азаров, экс-вице-премьер Сергей Арбузов и экс-глава МОЗ Раиса Богатырева, попали в расширенный санкционный список США. Кроме того, в обновленный список попали две организации - Евразийский союз молодежи и Российский национальный коммерческий банк.

30% повышения тарифа на услуги по транзиту российского газа в Европу планирует внедрить Украина. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, на сегодняшний день тариф на услуги по транзиту российского газа в ЕС в первом квартале 2015 года составляет 2,88 долл. за тыс. куб. м на каждые 100 километров.

61% крымчан в опросе, проводимом на сайте провластной газеты оккупантов «Крымская правда», «Как бы вы ответили на вопросы всекрымского референдума сегодня?», проголосовали за «Более широкие полномочия Крыма в составе Украины». За присоединение к России сейчас, через год с момента оккупации, проголосовали бы 19% опрошенных, еще 20% «не явились бы на референдум».

77 государственных компаний получат новых руководителей после проведения конкурса на замещение вакантных должностей, объявленного Министерством экономического развития и торговли.

770 законопроектов были внесены народными депутатами на рассмотрение парламента за первые 100 дней работы Верховной Рады. По словам спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, это, как минимум, вдвое больше того количества проектов законов, которые вносились в шестом и седьмом созывах парламента.

1549 украинских военнослужащих погибли на Востоке Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко. При этом, по его словам, только за последний месяц (после вступления в силу соглашений, подписанных в Минске в феврале) погибли 64 военнослужащих.

2 483 человека удалось освободить из плена боевиков в результате работы Центра обмена и освобождения людей, которые незаконно содержатся террористами или российскими военными и Службе безопасности Украины, сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко. Взамен СБУ вынуждена была отдать 1553 задержанных украинской стороной.

3 000 военнослужащих 3-й пехотной дивизии США примут участие в маневрах в странах Балтии. По словам генерал-майора армии США Джона Р.О’Коннора, миссия рассчитана на 90 дней и призвана продемонстрировать России готовность НАТО обеспечить оборону и безопасность балтийских союзников – Латвии, Литвы и Эстонии.

9 261 военнослужащий и сотрудник Вооруженных сил - участник АТО получили статус участника боевых действий, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил. На рассмотрении межведомственной комиссии Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО находятся материалы на получение статуса участника боевых действий на 3268 военнослужащих и работников ВСУ.

10 004 человека погибли от лихорадки Эбола, сообщают во Всемирной организации здравоохранения. В то же время, в ВОЗ говорят о 24 350 человек, заразившихся вирусом.

12 500 единиц военной техники сможет закупить и отремонтировать Министерство обороны в 2015 году, исходя из заложенных средств в оборонном военном бюджете.

1 000 133 человека в Украине стали вынужденными внутренними мигрантами, сообщают в Минсоцполитики.

13 000 000 гривен выплат заработали украинские военные за уничтоженную военную технику врага и успешное выполнение боевых задач, сообщают в Минобороны. 85 200 гривен уже выплачено военнослужащим 128 бригады за уничтожение двух боевых бронемашин. В целом, приказов на выплату денежного вознаграждения издано на сумму почти полтора миллиона гривень.

5 000 000 000 долларов составил первый транш кредита, предоставленного Украине со стороны ключевого кредитора - Международного валютного фонда. Из них 2 700 000 000 долларов будут направлены на поддержку украинского бюджета. В целом программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) МВФ утвердил сроком на 4 года и общим объемом 17,5 млрд долларов.

14 000 000 000 гривен из государственного бюджета Украины Министерство обороны направит на развитие вооружения в 2015 году. В прошлом году эта сумма составляла 3,9 млрд грн.

16 300 000 000 долларов, включая транши по линии Международного валютного фонда, Украина может получить в 2015 году из всех внешних источников. В числе международной помощи средства от ЕС составят 1,8 млрд долларов, от правительства США – 2 млрд долларов.

Маргарита Андреева