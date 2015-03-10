За первые 100 дней работы ВР депутаты разработали 770 законопроектов – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

По его словам, было проведено сравнение первых 100 дней работы ВР шестого, седьмого и восьмого созывов.

“Внесено на рассмотрение в этом созыве за первые 100 дней было проектов законов 770, вдвое и более раз превышает то количество, которое было в шестом и седьмом созывах”, - сказал Гройсман.

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Одновременно он отметил, что необходимо принимать “единицы законов, которые реально работают”.

Говоря о плане законодательного обеспечения реформ, Гройсман сообщил, что определено 300 различных документов, которые необходимо рассмотреть, и 90 из них - комплексные законопроекты. По словам председателя ВР, большинство этих документов должны быть рассмотрены именно в 2015 году.