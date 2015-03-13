Наливайченко: СБУ освободила из плена террористов почти 2,5 тысячи человек

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Да, часто "цена вопроса" для нас, как СБУ, была болезненной. То есть, задерживаем мы, допустим, высокопоставленного предателя, но в процессе переговоров получается так, что его обменивают на кого-то из украинских граждан. Один такой пример – капитан СБУ из Донецка, который 26-го мая открыл террористам доступ на территорию донецкого аэропорта. Открыл доступ в буквальном смысле. Его задержание для нас было делом принципа. И мы с поставленной задачей справились. Но потом его обменяли, взамен – свобода более десяти наших сограждан", - отметил он.

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Вместе с тем, по словам Наливайченко, "взамен" СБУ вынуждена была отдать 1553 задержанных предателей, шпионов и диверсантов.