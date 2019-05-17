Политолог оценил шансы партии Вакарчука попасть в Раду

Политолог рассказал о шансах новой партии попасть в парламент.

Если парламентские выборы состоятся осенью 2019 года, то у политической силы Святослава Вакарчука появится серьезный шанс побороться за электорат партии Владимира Зеленского на западе, на севере и в центре Украины.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил политолог Тарас Чорновил.

«Попадет или не попадет? Не знаю. Я понимаю одно: что сейчас эта социология 0,9 ничего не значит. Потому что все знают, что он то идет, то не идет, то он хочет, то он не хочет. После того, как он сделал заявление, очевидно, эти рейтинги начнут немного расти. Но основной вопрос будет – когда состоятся выборы. Если эти выборы будут досрочные, то понятно, что не обвалится еще рейтинг Зеленского», – отметил Чорновил.

По его оценке, «на патриотическом фронте» с полтора десятка разных партий будут бороться против "Оппозиционного блока" и "Слуги народа". Он считает, что в случае проведения выборов в срок у партии Вакарчука появится серьезный шанс отобрать электорат Зеленского на западе, на севере и в центре Украины.