В САП рассказали почему и на какой срок позволили Крючкову выехать за границу

В специализированной прокуратуре рассчитывают, что по завершению отведенного срока бизнесмен вернется в Украину.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) позволили выехать за границу на 10 дней экс-депутату и бывшему председателю правления «Энергосети» Дмитрию Крючкову.

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С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт. Он уже вылетел в Германию.

Как пояснил радио Свобода заместитель председателя САП Владимир Кривенко, разрешение на выезд за границу Крючкову предоставили на 10 дней, а поводом для этого стала операция, которую проведут его сыну. При этом, в специализированной прокуратуре рассчитывают на то, что по завершению этого срока бизнесмен вернется в Украину.

Как сообщал УНИАН, Крючова подозревают в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму свыше 346 млн грн.