"Самопомич" поддержит назначение инаугурации Зеленского на 19 мая

Вопрос инаугурации обсуждался депутатами фракции и все поддержали ее назначение на ту дату, которую Зеленский сам предложил.

Народные депутаты из фракции "Самопомич" поддерживают назначение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 19 мая.

Об этом в эфире Громадського заявил лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

По его словам, вопрос инаугурации обсуждался депутатами фракции и все поддержали ее назначение на ту дату, которую Зеленский сам предложил.

"Если Зеленский хочет приступить к своей работе 17, 19 мая — welcome, иди и делай. Чем скорее, тем лучше. Потому что он имеет сегодня большой уровень доверия, если он этот уровень доверия начнет сжигать для проведения реформ — молодец, тогда будет успех", — сказал Садовый.

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Ранее народный депутат Украины Виктор Балога предложил провести инаугурацию 19 мая, до этого такое же постановление зарегистрировал народный депутат Сергей Мищенко.

Накануне новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Верховной Рады и руководителями парламентских фракций. На встрече обсудили дату инаугурации. Зеленский предлагал парламентариям провести церемонию 19-го мая, чтобы он мог поскорее взяться за работу. Депутаты предлагают 28 мая, чтобы Зеленский уже не имел юридического права распустить Раду.